Rubano alcolici al supermercato. Inchiodati dalle telecamere

Due ragazzi residenti a Brescello, di 17 e 22 anni di età, sono stati denunciati dai carabinieri mantovani per un furto aggravato di alcolici avvenuto al supermercato Famila di Viadana. Giunti all’interno dell’esercizio commerciale, come normali clienti, i due giovani hanno selezionato con cura diverse bottiglie di bevande alcoliche, per un valore di un centinaio di euro. Nonostante l’accurata pianificazione per nascondere i proventi del furto, non hanno considerato il ruolo delle telecamere di sorveglianza e la vigilanza del personale addetto alla sicurezza. L’azione dei due ragazzi, infatti, non è passata inosservata. Un vigilante, nell’osservare i monitor collegati con le telecamere, si è accorto di movimenti risultati sospetti, verificando quello che stava succedendo. Ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri, giunti sul posto con un equipaggio del nucleo Radiomobile della caserma locale. Il 22enne e il minorenne sono stati identificati dai militari che hanno consultato le immagini delle telecamere per poi inoltrare la denuncia di entrambi per furto aggravato in concorso.