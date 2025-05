Rubano auto a Rubiera e la bruciano a San Martino in Rio

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 19 maggio 2025 – Ancora un incendio doloso di autovettura. E stavolta il veicolo risulta essere stato rubato. E’ accaduto poco prima delle cinque di stamattina. Nei pressi del cavalcavia dell’Autosole, a Gazzata di San Martino in Rio, in via Ca Matte Sud, è stato segnalato l’incendio che aveva avvolto completamene un’autovettura. Sono arrivati i vigili del fuoco per domare le fiamme. A loro si sono aggiunti i carabinieri di Rubiera per effettuare gli accertamenti. E’ emerso che la vettura è di proprietà di un uomo di 55 anni residente a Milano e che era stata rubata a Rubiera. Forse i ladri hanno usato la vettura per mettere a segno qualche furto o altri reati, per poi abbandonarla alla periferia del paese e incendiarla per cancellare ogni eventuale traccia. Si cerca anche di ricostruire i movimenti del veicolo dopo il furto. Appena la notte precedente un simile episodio si era verificato in via Viazza a Cadelbosco Sopra, ai danni di una vettura risultata abbandonata.