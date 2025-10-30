Rubano borsa ad anziana. Un cittadino e la polizia li inseguono: arrestati

Hanno rubato la borsa dall’auto di una 90enne, ma la polizia li ha arrestati poco dopo con la complicità di un testimone, restituendo il maltolto all’anziana che ci ha tenuto poi a fare una foto con i suoi ‘angeli’. È successo tutto martedì mattina, intorno alle 9,30, nel parcheggio del centro commerciale ‘Quinzio’ a San Maurizio dove i due malviventi hanno portato via in pochi secondi la borsetta da un’auto, sulla quale era appena salita un’anziana dopo aver fatto la spesa. Poi sono saliti su una vettura, dandosi alla fuga. Ma un uomo di 65 anni ha visto tutto e ha decido di mettersi all’inseguimento dei ladri, chiamando nel frattempo la polizia alla quale ha fornito targa dell’auto e direzione. La sala operativa della questura ha inviato immediatamente una Volante che si è messa sulle loro tracce. All’altezza del cavalcavia di viale del Partigiano, in direzione campovolo, i malviventi – sentendosi braccati – hanno gettato dal finestrino documenti vari e soldi.

I poliziotti hanno intimato l’alt più volte, ma i due non si sono fermati. A quel punto, è stato chiesto un rinforzo con un’altra Volante che è sopraggiunta bloccando ogni via di fuga con una manovra ‘a tenaglia’ degna di un film. Fermati e controllati, sono stati poi portati negli uffici di via Dante per l’identificazione. Si tratta di un 21enne residente in città e un 30enne di Cadelbosco Sopra, italiani e con precedenti per reati contro il patrimonio. Sono finiti in manette con l’accusa di furto aggravato e portati in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Gli agenti hanno poi recuperato i documenti che avevano lanciato fuori dall’auto, risalendo grazie a questi alla legittima proprietaria – una 90enne – che nel frattempo aveva sporto denuncia per il furto per poi chiedere alla sua banca di bloccare conto e carte di credito. Nell’auto dei ladri inoltre, è stato trovato anche il telefonino della donna.