Rubano borsetta da auto a Reggio Emilia, subito bloccati

Reggio Emilia, 29 ottobre 2025 - E’ stato testimone di un furto di borsetta su un’auto in sosta, nel parcheggio del centro commerciale Quinzio, a Reggio, e ha subito segnalato i fatti alla polizia, fornendo pure la targa dell’auto in fuga, che ha pure deciso di inseguire per fornire indicazioni agli agenti. In breve tempo una Volante del 113 ha intercettato i presunti ladri, subito tallonati. Gli uomini in fuga, sentendosi braccati, mentre percorrevano il cavalcavia di via del Partigiano in direzione Campovolo, hanno lanciato dal finestrino anteriore destro documenti vari e banconote, che successivamente sono stati recuperati. Con altre Volanti, bloccando la strada, l’auto dei sospettati è stata fermata, con i due uomini a bordo portati in Questura per accertamenti. E’ emerso che i documenti (carta d’identità, patente di guida, tessera sanitaria, carte di credito e varie tessere fedeltà), gettati dall’auto in fuga, appartenevano a una novantenne reggiana, la quale si era già recata a presentare denuncia del furto. E sotto il sedile dell’auto dei due indagati è stato trovato un telefonino, risultato di proprietà della pensionata. Sono stati fermati un trentenne abitante a Cadelbosco Sopra e un 21enne residente a Reggio Emilia, italiani già noti alle forze dell’orine. Sono stati arrestati per furto aggravato in attesa di comparire davanti al giudice, in tribunale. Alla pensionata gli agenti hanno restituito l’intero bottino.