Rubano capi di lusso e bloccano la strada

Hanno attuato un piano da ladri professionisti. Le strade d’accesso bloccate con trattori per impedire l’intervento delle forze dell’ordine, la razzia dei lussuosi vestiti, e la fuga nella notte da strade secondarie. È accaduto tra giovedì e ieri alla Snatt, importante società con numerosi magazzini nel polo logistico di Campegine. Il commando avrebbe portato via scatoloni di abbigliamento per decine di migliaia di euro: di sicuro un colpo preparato da tempo. L’azienda - presieduta da Giovanni Fagioli - si occupa di movimentazione merci a magazzino e della loro distribuzione: tra le griffe sue clienti Max Mara, Calvin Klein, Chicco, Scout, Loro Piana, Furla e Tommy Hilfiger. È presidiata come un fortino, non è bastato.

I malviventi sono entrati in azione verso le 3, rubando due trattori (uno con un rimorchio-botte) e una berlina. Poi sono entrati in uno dei magazzini, arraffando tutto quello che potevano ma non riuscendo a non fare scattare gli allarmi. I carabinieri sono stati allertati poco prima delle 4, ma all’altezza di via Pertini i militari hanno trovato la strada sbarrata dal trattore col rimorchio che, come un muro, era stato lasciato di traverso sulla carreggiata. Anche sul fronte Gattatico, era sbarrata l’altra strada d’accesso: via Milanello (dove si trova l’omonimo caseificio) era stata bloccata da un’Alfa Romeo posta trasversalmente sulle corsie. Anche via Tonelli, sempre sul territorio di Gattatico, era stata era bloccata da un trattore. I carabinieri, per arrivare alla Snatt, hanno dovuto prendere strade "basse", così i banditi hanno avuto tempo di dileguarsi. Dal successivo sopralluogo, i militari hanno accertato che avevano sfondato la porta d’ingresso di un capannone, che conduce all’area carico-scarico camion. "Mi sono svegliato per andare al lavoro - spiega l’imprenditore agricolo Antenore Cervi, residente nella zona - e ho visto un trattore con la botte fermo in mezzo alla strada. C’erano i lampeggianti blu dei carabinieri. Subito ho pensato ad un incidente, anche se a quell’ora nessuno va nei campi, poi ho capito che si trattava di qualcosa di veramente molto strano". Sia i mezzi agricoli che l’autovettura, poi risultati rubati, sono stati rimossi e poi restituiti ai derubati.

Francesca Chilloni