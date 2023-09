Rubano carte di credito e le usano in negozio Denunciati un 28enne straniero e una 42enne

Dopo aver rubato da un’auto bancomat e carte di credito si sono dati alle spese pazze, ma è stata proprio questa dedizione allo shopping a permettere alla polizia di individuarli subito. Il fatto è successo lo scorso lunedì 4 settembre: un uomo, in zona Ospizio, si è rivolto alle autorità denunciando il furto dalla sua auto di vari oggetti tra cui, soprattutto, le preziose carte di credito. Cosa di cui lui stesso si è reso conto in meno di un attimo, avendo tracciati sul suo personale conto dei pagamenti che lui non aveva mai effettuato.

La polizia si è recata in quegli stessi esercizi commerciali citati nella rendicontazione e hanno riconosciuto gli autori del furto dalle immagini della videsorveglianza. I due, un 28enne straniero e una 42enne italiana, entrambi pluripregiudicati,

alla vista degli agenti hanno provato anche a nascondere, invano, il ’bottino’: 7.000 pounds

egiziani, due bancomat, una tessera sanitaria e due tessere postemat dell’uomo derubato la stessa mattina, più una carta di credito rubata a luglio. Sono stati entrambi denunciati e gli

restituiti ai proprietari.