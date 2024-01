Rubano corrente elettrica: otto denunciati

Vivono in camper e roulotte in un’area cortiliva periferica situata nei prati sul confine tra Cavriago e Bibbiano. Poveri sì, ma anche furbetti: per mesi hanno "succhiato" corrente elettrica abusivamente tramite un allaccio volante fai-da-te a un cavo della luce, fino a quando non sono stati scoperti. Otto persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica dai carabinieri della stazione cavriaghese: l’accusa è di furto continuato di energia elettrica. Si tratta di alcuni nuclei familiari; nei guai sono finiti una 62enne, un 47enne, una 42enne, una 20enne, un 31enne, una 30enne, un 38enne e una 35enne, tutti residenti a Cavriago in quel campo. Beneficiavano dell’elettricità a gratis (o, meglio, a spese della società erogatrice dell’energia) grazie ad un elaborato sistema di captazione, peraltro davvero pericolosissimo da allestire. Due singoli contattori elettrici erano stati montati su un palo della linea elettrica pubblica ed allacciati alla rete elettrica principale mediante due cavi in rame con ulteriori due cavi in uscita che attraversavano la strada grazie a un tirante guida in acciaio che raggiungeva l’area con all’interno le campine e le roulotte. I carabinieri di Cavriago hanno eseguito gli accertamenti su richiesta della società distributrice, i cui tecnici durante un sopralluogo si erano insospettiti per l’anomala presenza di due contatori attaccati a un palo. I militari coordinati dal maresciallo Vincenzo Restivo e i tecnici hanno seguito il "filo d’Arianna" in rame e hanno visto che arrivava tra le casette. I militari hanno quindi eseguito il sopralluogo nell’area, identificando gli otto adulti che effettivamente vivevano lì usufruendo di energia elettrica gratuita. Gli stessi non sono stati in grado di fornire alcuna fattura attestante la regolarità del contratto di erogazione di energia… Il procedimento penale, in fase di indagini preliminari, proseguirà con altri approfondimenti investigativi per capire, ad esempio, da quanto tempo la piccola comunità rubava corrente, quantificare l’energia sottratta e stimare il danno per il gestore della rete elettrica. Non è la prima volta che, sul territorio cavriaghese, si scoprono soggetti che fanno "bricolage illegale". Qualche anno fa, ad esempio, era stato individuato un cascinale trasformato, anche attraverso varie irregolarità edilizie, in "villa" illuminata con analoghi allacci fai-da-te.