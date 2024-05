Rubano in un negozio di vestiti. Due georgiani trovati e denunciati

Rubano in un negozio: due gerogiani individuati dalla polizia e denunciati. Nella mattina di venerdì, operatori della Squadra Volanti di Reggio impegnati in un servizio di controllo stavano passando in viale Piacentini quando hanno intercettato un’auto oggetto di segnalazione nei giorni scorsi. I due risultavano presunti autori di un furto in un negozio di abbigliamento di via Pasteur. Gli operatori allora, grazie anche all’ausilio di un’altra Volante, hanno seguito quell’auto, che è stata parcheggiata in uno stallo condominiale di via Pasteur. A quel punto, gli agenti sono scesi e hanno fermato i due: si trattava di due cittadini georgiani, un 39enne e un 31enne, entrambi pluripregiudicati per precedenti per reati contro il patrimonio. Il conducente dell’auto (il 39enne), su espressa richiesta ha mostrato agli operatori una patente di guida georgiana che, a seguito di accurati accertamenti, è risultata non possedere alcun elemento di conformità e quindi è emerso che era falsa. I due sono stati portati in Questura. Contattata la responsabile del negozio che aveva subito il furto: ha riconosciuto i due soggetti come presunti autori del furto, senza ombra di dubbio.

Al termine degli accertamenti di rito, i due soggetti sono stati denunciati per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso e il 39enne è stato denunciato anche per l’ipotesi di reato di uso di atto falso con conseguente fermo amministrativo del veicolo.