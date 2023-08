Rubano in un supermercato, arrestati

Rubano in un supermercato, ma la polizia li arresta. A finire nei guai un 33enne reggiano e un 28enne senza fissa dimora, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, finiti in manette con l’accusa di tentato furto aggravato. La coppia è stata sorpresa dagli agenti nella notte fra lunedì e martedì all’interno di un esercizio commerciale di via Gramsci dove intorno all’1,30 è scattato l’allarme anti-intrusione. Sul posto sono arrivate immediatamente le Volanti che hanno circondato il luogo, chiudendo le vie di fuga. I due si sono nascosti dietro una panchina, ma alla fine sono stati fermati. Nella loro disponibilità è stata trovata una busta della spesa contenente della merce e numerose monete, che il direttore dell’esercizio commerciale, intanto giunto sul posto, riconosceva come i beni e il denaro che erano stati asportati dal negozio per un valore di 180 euro. Inoltre, le immagini delle telecamere hanno confermato la loro colpevolezza. A entrambi, giudicati per direttissima, è stato applicato l’obbligo di firma; inoltre, il 33enne è finito in carcere per un ordine di cattura pendente emesso dal tribunale di Rimini.