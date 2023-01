Rubano la borsetta a una pensionata

Ancora furti con destrezza nella Bassa. L’altra mattina una coppia ha derubato la borsetta di una pensionata, ferma in auto nei pressi di un esercizio commerciale a Rio Saliceto, per svolgere delle commissioni. Avvicinata con l’ormai "solito" sistema della richiesta di informazioni stradali, la donna è stata distratta quell’attimo necessario al complice del ladro per arraffare la borsa dal sedile della vettura. Solo al rientro la donna si è accorta di quanto era accaduto. Ma l’auto dei malviventi era già riuscita ad allontanarsi.