Rubano la spesa dal davanzale di casa a una 80enne

Signora di 80 anni posa la spesa sul davanzale della finestra prima di entrare in casa. Va a chiudere la macchina, entra nell’abitazione e...la spesa non c’è più. Incredibile disavventura a Montecchio, con la signora Katia Campani che ha raccontato la vicenda anche su Facebook. "Sono stata derubata della spesa, una cosa da non credere – ha fatto presente sui sociale. Sono una 80enne con grosse difficoltà a deambulare e vado a fare spesa ogni 10 giorni, mi rifornisco di tutto carne verdura frutta pesce insomma. Ho fatto una spesa di 97 euro, arrivo a casa scarico la borsa dalla macchina e la metto sul davanzale della della finestra per non appoggiarlo in terra". Fin qui tutto normale. Dopodiché l’assurda scoperta. "Faccio 5-6 metri per arrivare alla porta aprirla entrare in casa e aprire la finestra quando ho aperto la spesa era sparita. Qualcuno è passato, l’ha presa ed è sparito. Se c’è qualcuno sciocco come me, faccia attenzione".

La signora Campani è stata quindi travolta dall’affetto di amici e conoscenti, con proposte anche di aiuto per trasportare la propria spesa. Ieri un nuovo post per ringraziare sia le persone autrici di tanti messaggi di sostegno, sia le forze dell’ordine intervenute. "Il comandante della municipale mi ha mandato tre agenti a vedere come stavo, e se avevo bisogno di andare da qualche parte mi avrebbero accompagnato ho declinato – ha raccontato – Ho declinato, non ho bisogno, ho una famiglia favolosa che non vi dico quanto mi hanno sgridato. Il loro comandante che mi ha telefonato per assicurarsi che stessi bene, è stato dolcissimo forse pensava alla sua mamma".