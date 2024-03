Rubano nelle auto, denunciati due giovani

Sono stati sorpresi dai proprietari a rubare in auto e catturati dai carabinieri. È successo a Rubiera, in via Prampolini. I ladri – due giovani di 20 e 23 anni – avevano approfittato del fatto che la vettura fosse incustodita in sosta, entrando e rovistando tra gli oggetti. Ma all’improvviso, la fidanzata del titolare del veicoli li ha scoperti e ha cominciato ad urlare.

I due sono fuggiti cercando di portare via un giubbotto trovato nell’abitacolo, ma si sono imbattuti nel derubato – il quale si trovava comunque nelle vicinanze del parcheggio – è riuscito a bloccare uno dei due, facendosi restituire la giacca, ma tuttavia non riuscendo a trattenere il ladruncolo. Da qui l’allarme ai carabinieri che dopo circa un’ora, grazie ad una pattuglia della stazione di Quattro Castella intervenuta, sono riusciti a fermarli grazie all’identikit della coppia vittima.

Entrambi i giovani responsabili, residenti a Casalgrande, sono stati portati in caserma e denunciati alla procura reggiana con l’accusa di concorso in furto.