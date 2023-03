Rubano prezioso tavolo dallo showroom Cipriani "Offriamo una ricompensa a chi ce lo riporta"

"Offriamo una ricompensa a chi ritrova e ci porta intatto questo prezioso tavolo". L’appello è di Cipriani Design, azienda di Mancasale che realizza oggetti contemporanei di cocciopesto, dove tra domenica notte e lunedì si è consumato un furto. I ladri hanno portato via un tavolo del valore di circa ottomila euro. "Si tratta di un pezzo unico del peso di quasi 90 kg – spiegano Franco (foto) e la figlia Ena Cipriani – realizzato traendo ispirazione dal sisma del 2012 in Emilia. Ha un valore morale significativo. Per questo offriamo una ricompensa a chi ce lo consegni senza danni". Un danno anche commerciale "perché attorno a questo pezzo stavamo costruendo una collezione. Inoltre ci hanno portato via altri strumenti di lavoro all’interno dello showroom, senza questi fatichiamo a proseguire la produzione". Sul furto stanno indagando i carabinieri.