Rubano ruota di scorta dopo aver bucato

Bucano una gomma e decidono di rompere il finestrino di un’auto in sosta per rubare la ruota di scorta. Ma sono stati pizzicati dalla polizia di Stato e denunciati. È successo nella notte tra sabato e domenica quando gli agenti della squadra Volanti della questura reggiana sono intervenuti in un parcheggio di via Copernico a seguito di una segnalazione di un possibile furto appena consumato su una vettura.

Nello specifico, chi ha dato l’allarme ha riferito di aver notato due persone che stavano armeggiando sulla loro auto, verosimilmente per cambiare una ruota danneggiata. Poi ha visto che uno dei due si è avvicinato ad un’altra auto e con un gesto repentino, ha infranto il finestrino per aprire la macchina e rubare la ruota di scorta nel bagagliaio.

Una volta sul posto, le forze dell’ordine hanno identificato un 45enne e un 33enne, entrambi di origine marocchina ed ambedue con precedenti di polizia, che venivano riconosciuti dal testimone richiedente come i presunti autori del furto appena consumato. Accompagnati in questura sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. La ruota di scorta è stata poi restituita al legittimo proprietario.