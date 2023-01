Rubano un furgone a Capodanno

Ladri in azione, a Capodanno a Correggio, dove è stato rubato pure un furgone Peugeot Ranch di colore bianco. E’ accaduto nel pomeriggio, con i malviventi che si sono impossessati del veicolo per potersi spostare nel territorio per mettere a segno dei furti e caricare comodamente l’eventuale bottino. Il veicolo sarebbe stato notato anche nelle ore successive proprio nel Correggese. Il furgone è stato rubato mentre era in un garage, insieme ad attrezzature per interventi di edilizia. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, facendo avviare le ricerche.

In altri casi, per sfuggire ai controlli con le telecamere ai "varchi" dei paesi, i ladri avevano sostituito la targa, eludendo gli accertamenti in base alle caratteristiche identificative del veicolo rubato.