Rubano una moto e scappano

Due giovani di 19 anni, residenti a Correggio, sono stati arrestati dai carabinieri dopo un tentativo di fuga, oltretutto in sella a una moto rubata.

È accaduto martedì a Pesaro, dove si trovavano in questi giorni. Una pattuglia dei carabinieri li ha intercettati mentre stavano viaggiando su un motociclo, sulla Statale 16 all’altezza di Cattabrighe. I centauri procedevano con andatura poco sicura, a zig zag sull’Adriatica. I militari hanno quindi intimato l’alt per evitare possibili incidenti. Ma i due giovani prima hanno finto di rallentare, per poi tentare la fuga, percorrendo alcune strade secondarie, perfino imboccando una strada contromano. Poi hanno abbandonato la moto per fuggire a piedi: uno è stato bloccato nel giardino di una abitazione privata, l’altro intercettato poco dopo a poca distanza.

Entrambi sono stati identificati, ma il controllo è stato esteso anche alla moto da cross, risultata rubata a Rimini qualche ora prima.

Nei confronti dei due giovani residenti a Correggio è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, con l’aggiunta della denuncia per la ricettazione della moto. Il proprietario dei veicolo era ancora al mare e non si era accorto di nulla quando i carabinieri lo hanno avvisato del furto. L’altra mattina i due arrestati sono comparsi davanti al giudice. Hanno detto di non ricordare nulla, in quanto sarebbero stati sotto effetto di alcool e altre sostanze. L’arresto è stato convalidato e i due sono stati rimessi in libertà. A metà novembre è fissato il processo.

Antonio Lecci