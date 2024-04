Rubano vestiti e accessori di moda. Tre denunciati

Hanno rubato capi d’abbigliamento e accessori di moda in un negozio del centro commerciale I Petali. Ma sono stati scoperti e denunciati dalla polizia. Si tratta di tre persone – un uomo di 31 anni e due donne di 29 anni e 25 anni, tutti di origine peruviana – che sono state notate con fare sospetti mentre giovedì pomeriggio si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali. Subito il personale dell’esercizio ha dato l’allarme alla questura che ha inviato sul posto le Volanti. Gli agenti sono riusciti a rintracciarli. Una volta perquisiti, hanno trovato nella loro auto la merce rubata con ancora il cartellino. Tutto è stato recuperato e restituito al negozio. I tre sono stati infine condotti negli uffici di via Dante dov’è scattata la denuncia con l’accusa, in concorso, di furto aggravato e ricettazione.