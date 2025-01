Rubarono chiavi dell’auto e telefonino, i due giovani patteggiano

Hanno patteggiato pene di due anni e di due anni e otto mesi, i due uomini accusati di reati vari come furto con destrezza, tentata estorsione, rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I due imputati, giovani di origine straniera, nel febbraio dello scorso anno avevano sottratto con destrezza le chiavi dell’auto e un telefonino al cliente di un locale pubblico di Correggio.

Alla vittima del furto era stato chiesto un ‘riscatto’ in denaro per vedersi restituito il maltolto. Ma di fronte al rifiuto, il ladro con due complici avevano aggredito il derubato con calci e pugni, così come avevano fatto con due clienti che erano intervenuti in difesa della vittima. Poi la fuga con l’auto rubata, con tanto di inseguimento dei carabinieri, fino a bloccare la vettura nei pressi di via Varsavia, non distante dal parco della Memoria. Uno dei fermati aveva reagito con violenza verso i carabinieri, per poi essere dichiarato in arresto. L’auto era stata recuperata e restituita al proprietario. Medicati i carabinieri intervenuti per fermare lo straniero, con prognosi di guarigione di 5 e 6 giorni. Medicati anche i clienti aggrediti. E ora in tribunale il patteggiamento della pena. Avendo risarcito il danno, la parte lesa ha deciso di rimettere la querela per quanto riguarda il furto. Sono rimaste però le imputazioni d’ufficio, che hanno fatto proseguire l’iter giudiziario.