Rubarono mille euro dalla casa. La videosorveglianza li inchioda

Rubarono 1.135 euro da un registratore di cassa della Coop, ora sono stati individuati dai carabinieri: sono un uomo di 53 anni e una donna di 52, residenti nel Reggiano, denunciati per concorso in furto aggravato. Determinanti le riprese delle telecamere di videosorveglianza sia interne che esterne: mostrano la donna mentre scassina il cassetto della cassa con l’uomo che fa da palo controllando che non arrivi nessuno. Il maxi furto era avvenuto attorno alle 15 del 28 dicembre 2024, quando la coppia era entrata in azione approfittando dell’assenza di una cassiera. Con grande perizia, la donna aveva aperto la cassa per poi darsi alla fuga, seguita a ruota dal complice. Gli addetti Coop si erano accorti mezz’ora dopo del furto. Dopo aver ricevuto la denuncia, i militari hanno acquisito i video. Dopo qualche settimana, i due sono stati riconosciuti e denunciati alla Procura. f.c.