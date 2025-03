Rubate al cimitero le statue di bronzo: "Valore 5mila euro"

Furto al cimitero di San Polo: rubate le statue di bronzo dalle tombe. Un gesto deplorevole, segnalato con indignazione da Giovanni De Pietri, titolare di una tabaccheria in via Adua a Reggio. "Hanno preso – racconta De Pietri – la statua in bronzo, alta 80 centimetri, dalla tomba di mio padre Emere scomparso nel 2013. Undici anni fa era stata acquistata per un importo di circa 5mila euro. Probabilmente sarà rivenduta dai ladri. Abbiamo segnalato l’episodio al Comune e ho formalizzato denuncia ai carabinieri di San Polo".

De Pietri ha scoperto ieri il furto. "Abbiamo saputo che hanno anche asportato un’altra statua sempre da una tomba all’interno del cimitero di San Polo – sottolinea amareggiato Giovanni De Pietri –. Avrebbero rubato altro nel camposanto, ma al momento non abbiamo informazioni precise". Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo raid avvenuto in un cimitero della nostra provincia, spesso ‘visitati’ dai malintenzionati per razziare principalmente le grondaie in rame, ma spesso pure i fiori.

m. b.