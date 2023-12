Rubate le bottiglie al bar. La titolare: "Ho pianto tutta la mattina"

"Hanno portato via bottiglie di birra e liquori, gettato a terra di tutto compresi i barattolini di the, sporcato e messo in confusione ogni cosa. Ho pianto tutta la mattina e sono proprio abbattuta". Così, all’indomani del furto nel suo Bar Naif, ci racconta la titolare Luisa Santonicola, residente a Bibbiano, mentre con una collaboratrice sta ripulendo il locale di via Terenziani Poletti 45, di fronte all’ex stabilimento Mariella Burani. Ha aperto da un paio d’anni e quello dell’altra notte alle 5 è il secondo furto che subisce dall’ottobre scorso. Appena è scattato l’allarme, sono accorsi i carabinieri di Cavriago, ma i ladri si erano già dileguati dopo aver fatto razzia di alcolici. Per entrare avevano forzato con un piede di porco la porta d’ingresso, danneggiando anche alcune piastrelle. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini per il reato di furto aggravato. Quando i titolari della pizzeria d’asporto oggi accanto al bar occupavano lo stesso spazio, subirono due furti in pieno giorno.

f. c.