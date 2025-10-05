Rubati e ritrovati due trattori

Rubati due trattori a Castellarano: i ladri scappano con un bottino di circa 85mila euro. Il colpo è stato compiuto venerdì notte ai danni dell’azienda agricola di Mauro Tincani, situata in via Radici Sud.

I due mezzi sono stati poi ritrovati ieri pomeriggio a Rubiera. I malintenzionati hanno rubato due trattori John Deere, parcheggiati nella zona della tettoia di un capannone. "Il furto, probabilmente, è stato messo a segno verso le 2.30 – racconta l’agricoltore Mauro Tincani –. Il loro valore complessivo è di 85mila euro. Il raid è stato successivamente scoperto nella mattinata di ieri verso le otto: ho visto una botte del liquame a terra, utilizzata per uno dei due mezzi. Ho poi accertato che avevano preso i due trattori. Nessuno si è accorto di nulla durante l’intrusione".

Ieri mattina in via Radici Sud sono prontamente intervenuti i carabinieri per eseguire un sopralluogo e iniziare gli accertamenti per cercare d’individuare i responsabili. Il proprietario ha in seguito formalizzato la denuncia presso la stazione dei militari dell’Arma. "Sono molto amareggiato – sottolinea Tincani – per quello che è successo venerdì notte. E’ la prima volta che qualcuno ruba dei trattori nella nostra azienda agricola. Abbiamo saputo, attraverso la ripresa delle telecamere e testimonianze, che i mezzi hanno attraversato alcune zone. Verso le quattro hanno percorso l’area di Rubiera. Abitualmente i ladri di trattori, dopo i furti, cercano di nascondere i mezzi per poi portarli all’estero".

Nella giornata di ieri i derubati hanno subito lanciato, sui social, un appello pubblico per segnalare il colpo con pure le relative informazioni sulle targhe dei trattori ‘spariti’. Il messaggio è stato immediatamente condiviso da tante persone e in tanti hanno contattato Tincani per fornire informazioni.

Fortunatamente ieri pomeriggio è arrivata la notizia attesa dall’agricoltore. "I due trattori sono stati ritrovati da mio cugino, ieri verso le 16, nel territorio comunale di Rubiera – evidenzia Chiara Tincani, figlia del proprietario –. Mio cugino, dopo la segnalazione giunta in mattinata, aveva deciso di perlustrare l’area di Rubiera in quanto erano stati precedentemente notati alle quattro di notte. Erano abbandonati in campagna".

Negli ultimi anni nella nostra provincia la banda dei trattori aveva già agito alcune volte ai danni di aziende agricole.

Matteo Barca