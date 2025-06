Rubato il carburante da un camion al lavoro per la pista ciclopedonale

Hanno approfittato dell’assenza di operatori, nel fine settimana, per rubare il carburante da uno degli autocarri in uso all’impresa che sta realizzando la tanto attesa pista ciclopedonale che collega il centro abitato di Canolo verso Correggio, unendosi alla già esistente pista diretta a Campagnola. Da tempo sono in corso i lavori, ben visibili su parte della carreggiata.

L’altra mattina alcuni cittadini hanno notato un tubo in gomma che usciva dal serbatoio di un autocarro, ipotizzando subito che qualcuno avesse rubato il gasolio.

Sono in corso accertamenti per cercare di quantificare il valore del carburante che sarebbe stato portato via dai soliti ignoti.

Non sono rari gli ’assalti’ dei ladri ai cantieri o alle zone più isolate che vengono usate come parcheggi per camion, tanto che sono aumentate le aree di sosta illuminate e videosorvegliate 24 ore su 24.