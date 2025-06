Rubato il defibrillatore della Cri

Ladri senza cuore quelli che nei giorni scorsi a Novellara hanno rubato il defibrillatore, donato da una famiglia della zona, e che era installato nell’apposito contenitore nei pressi della stazione ferroviaria di piazzale Marconi.

Nonostante l’impianto fosse dotato d’allarme – tuttora funzionante in caso di apertura, con la sirena che si attiva quando si solleva la protezione esterna – i ladri hanno comunque portato via l’apparecchiatura salvavita, che dopo la donazione era stata presa in gestione dalla Croce rossa locale per manutenzione e controllo.

Gli autori del furto sapevano della presenza di un segnalatore satellitare collegato al ’Dae’, che poteva segnalare la posizione in tempo reale. E proprio per questo motivo lo stesso segnalatore è stato staccato e gettato oltre la linea ferroviaria.

Ora sarà necessario sostituire il defibrillatore rubato, per garantire un’adeguata copertura di ’cardioprotezione’ in caso di emergenze che dovessero capitare in zona. E si sta anche pensando di dotare il ’Dae’ di un segnalatore satellitare interno, impossibile da staccare dall’apparecchiatura.

Non è la prima volta che vengono rubati defibrillatori: in passato era accaduto anche in centro a Cadelbosco Sopra. Questi apparecchi, se rubati, non sono facilmente commerciabili, almeno in Italia, essendo tutti dotati di un codice personale. Più volte invece il tempestivo utilizzo del ’Dae’ ha permesso di salvare persone colpite da crisi cardiaca.

