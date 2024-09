Rubato rame al cimitero. E il Comune denuncia

Il sindaco di Viano, dopo il furto compiuto da ignoti al cimitero, ha presentato una denuncia ai carabinieri. La notizia del raid nel camposanto di Viano è stata subito condannata da tanti cittadini, indignati per il deplorevole gesto. I ladri hanno ‘visitato’ la parte alta ai danni di una ventina di cappelle private, razziando il rame dei pluviali. "Sabato, avvisato dell’accaduto, ho raggiunto il cimitero per un sopralluogo e ho avvertito i carabinieri – spiega il sindaco Fabrizio Corti –. Ieri mattina, dai militari dell’Arma di Scandiano, ho formalizzato la denuncia per il furto. Chiedo anche alle persone derubate di presentare la denuncia come ha fatto ieri una famiglia mentre ero dai carabinieri. Le forze dell’ordine eseguiranno attività di controlli e vigilanza". Nelle scorse settimane colpi simili erano già stati segnalati a Ciano (due volte), Quattro Castella, Paullo e Casina e anche a Casalgrande. "Rubare è sempre un atto gravissimo – sottolinea Corti –, ma in questo caso è stato pure violato il cimitero. Un gesto certamente da condannare. Purtroppo nelle ultime settimane episodi analoghi sono avvenuti in altri comuni della provincia. Ora anche la nostra comunità è stata colpita". Corti ricorda che nei giorni scorsi hanno rubato anche le grondaie in rame della chiesa a Regnano di Viano.

Matteo Barca