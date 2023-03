Rubava nei supermercati e rivendeva la merce ad un mini market

Rubava al Conad Le Vele per poi rivendere la merce ad un mini market nello stesso viale Regina Margherita. L’uomo però, dopo il furto, ha commesso l’errore di ripresentarsi nel supermercato dove è stato riconosciuto da un commesso che ha chiamato la polizia per denunciarlo.

L’uomo, un 48enne residente a Reggio, è stato bloccato e identificato dalle Volanti; portato in questura, è emerso che avesse già precedenti per reati predatori. Gli agenti poi sono andati a far visita al market indicato dall’uomo – che nel frattempo aveva confessato – trovando prodotti a marchio Conad e Lidl sugli scaffali. Dopo alcune reticenze, anche il titolare del mini market ha raccontato tutto; scattata la perquisizione, gli inquirenti hanno sequestrato merce alimentare, elettrodomestici, attrezzi da lavoro e superalcolici – del valore complessivo di circa 10mila euro – di dubbia provenienza. Il 48eenne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto, mentre il titolare del mini market, un 38enne, verrà accusato di ricettazione, mentre il suo negozio è stato sottoposto a sequestro.