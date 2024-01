Rubavano alcolici. Incastrati dai filmati

Tra l’estate e il mese di novembre, l’anno scorso, si sarebbero recati al Conad di Rio Saliceto per rubare bottiglie di alcolici, per un valore complessivo stimato in almeno seicento euro. Sotto accusa due uomini di 39 e 48 anni, ora identificati grazie all’indagine dei carabinieri della caserma di Campagnola, che hanno usato la videosorveglianza in dotazione al supermercato preso di mira.

I due uomini sono accusati di concorso in furto aggravato e continuato. Si tratta di georgiani senza fissa dimora. La denuncia era scattata a novembre, quando un commesso del negozio si era accorto dell’ammanco di una quindicina di bottiglie di alcolici di marca dagli scaffali, nel reparto delle bevande.

La vicenda era stata segnalata alla caserma di Campagnola con una formale denuncia contro ignoti. La visione delle immagini delle telecamere ha poi evidenziato altre visite dei due indagati, che erano iniziate da metà agosto.

Nelle scene registrate dalle telecamere si vedono i due uomini prelevare le bottiglie, nasconderle sotto la giacca per poi uscire ed allontanarsi a bordo di un’auto, di cui è stata rilevata la targa.

Si è così arrivati all’identificazione e alla denuncia.