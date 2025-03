Rubavano cosmetici in farmacia, tradite da targa e tessera sanitaria

Prima ha approfittato della fila di clienti e della farmacista impegnata al bancone, per arraffare due creme da viso poi nascoste nel giubbotto, uscendo con il bottino poco dopo, acquistando solo un prodotto a basso costo per non destare sospetti.

Visto che le era andato bene il colpo, ha deciso di ritentate, stavolta con una complice. Ma le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di scoprire quanto era accaduto, arrivando pure a identificare le presunte ladre.

Si tratta di due donne di 46 e 59 anni, denunciate dai carabinieri per furto con destrezza. E’ accaduto in una farmacia di Bagnolo, con i due furti che hanno permesso alle ladre di ottenere un bottino di circa 500 euro.

Dopo il primo furto, la 46enne è tornata alla carica con la complice, arraffando dei prodotti per poi allontanarsi verso la loro auto in sosta nel piazzale antistante la farmacia. Una di loro aveva acquistato alcuni piccoli prodotti, fornendo pure il codice fiscale per ottenere la detrazione fiscale.

La visione delle immagini della videosorveglianza ha permesso ai carabinieri del comandante Pietro Castrich di ricostruire quanto era accaduto, con tessera sanitaria e targa dell’auto che sono risultati utili a risalire alle presunti autrici del furto.

Entrambe sono state denunciate alla magistratura. E si indaga ancora per cercare di capire se le due donne possano aver messo a segno altri simili furti.