Rubiera, auto in fiamme in via Prampolini

Rubiera (Reggio Emilia), 12 ottobre 2023 – Vigili del fuoco di Reggio impegnati a inizio turno, verso le 8 di stamattina, in un intervento per domare le fiamme su un’auto che si è incendiata mentre era in marcia. E’ accaduto in via Prampolini a Rubiera, destando parecchia preoccupazione, in particolare per il traffico presente in quel momento nella zona, in orario di punta, per la presenza di abitazioni nelle vicinanze, oltre che per la segnalazione dell’alimentazione a gas della vettura in questione. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 115, con l’intervento della squadra partita dalla caserma di via della Canalina, che in breve tempo ha messo in sicurezza l’area, riuscendo a domare il rogo. L’auto è andata completamente distrutta. Non si registrano conseguenze alle persone. Nei giorni scorsi altri interventi per domare incendi di vetture, in quel caso in sosta, erano stati necessari in centro a Fabbrico, in via De Amicis, e a Luzzara.