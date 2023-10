Rubiera, chiedono informazioni e derubano pensionato

Rubiera (Reggio Emilia), 04 ottobre 2023 – Con la classica scusa della richiesta di una informazione, unita alla tecnica dell’abbraccio, due donne hanno sfilato dal polso di un pensionato di 88 anni un costoso orologio di marca del valore di tremila euro. Ma sono state individuate e denunciate dai carabinieri di Rubiera, il paese teatro dei fatti. Era accaduto il 29 settembre in viale Resistenza. Le due donne, originarie dell’Est Europa, hanno avvicinato il pensionato. Con la scusa di chiedere indicazioni per il cimitero locale, una di loro ha distratto la vittima, mentre la complice lo ha abbracciato, sfilandogli l’orologio, nonostante il tentativo di divincolarsi del pensionato. Una volta ottenuto il bottino, le due donne, di 30 e 35 anni, sono fuggite a bordo di un’autovettura. La descrizione delle due ladre e le immagini della videosorveglianza della zona hanno permesso ai carabinieri di risalire alle presunte autrici del furto con destrezza, le quali sono state denunciate alla magistratura reggiana. Non si esclude che le due donne possano essere collegate anche ad altri simili episodi accaduti negli ultimi mesi nel Reggiano. Le indagini proseguono.