Rubiera comincia la preparazione: missione risalita

Via alla preparazione per la Pallamano Secchia Rubiera, che riparte dalla Serie A Silver dopo la retrocessione. Alle 19 i rossoblù si ritrovano agli ordini del confermato Matteo Corradini, che lo scorso anno subentrò a Luca Galluccio senza riuscire a salvare i suoi, per preparare il debutto in campionato del 18 ottobre. Rubiera è nel girone A con Belluno, San Giorgio Molteno, Paese, San Vito Marano, Malo, Palazzolo, Vigasio, Modena e Verdeazzurro. Solo chi vince il raggruppamento salirà in A Gold.
Il roster. Portieri: Rivi (’92), D’Agata (’03), Gherman (2010); Centrali: Jover Munoz (’04), Guerzoni (’06), Baccarani (’07); Terzini: Bonassi (’96), Strada (’97), Oleari (’01), Drudi (’01), Manzini (’05), Venanzi (’06), Facchini (’09); Ali: Hila (’95), Bartoli (’97), Errico (’99), Bandini (’01), Canelli (’05) Bertarella (’09); Pivot: Strozzi (’02), Gualtieri (’06); Staff: Luca Bartoli (Team manager), Andrea Benci (Coordinatore tecnico), Matteo Corradini (Allenatore), Claudio Vaccari (Allenatore portieri e collaboratore tecnico) e Luigi Malavasi (Collaboratore tecnico portieri).