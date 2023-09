Rubiera, Corte Ospitale. Porte aperte ai profughi: "Accolte otto persone"

Tra le strutture già messe a disposizione dai Comuni per attutire il colpo dell’ondata di migranti, c’è già la Corte Ospitale di Rubiera. Lì, come annunciato dal sindaco Emanuele Cavallaro, si trovano "momentaneamente otto persone tra quelle che in questi giorni sono sbarcate in gran numero a Lampedusa. Si tratta di otto tra donne e bambine. La Croce Rossa di Rubiera si è subito attivata per l’assistenza del caso. Si tratta di un’ospitalità temporanea, in attesa che il sistema d’accoglienza individui per loro la sistemazione definitiva".

È una soluzione che il Comune di Rubiera ha già reso disponibile "per i momenti più intensi di emergenza umanitaria" spiega il primo cittadino. La stessa cosa, mesi fa, era successa a Santa Vittoria. Nel momento in cui la Prefettura ha iniziato a strutturare l’accoglienza, in termini di posti letto, si è rivolta anche alla Caritas di Reggio.

Quest’ultima non aveva nell’immediato un appartamento o un immobile con cui poter dare un po’ di respiro iniziale alle cooperative. Così com’è successo a Rubiera, quindi, la Prefettura si è attivata per chiedere ai Comuni se ci fosse qualche spazio pubblico disponibile. L’Amministrazione di Gualtieri ha messo a disposizione la scuola di Santa Vittoria, e nel frattempo la Caritas si è attivata nel reperire e rendere abitabili altri alloggi di proprietà della Diocesi.

Sebbene l’accordo con la Prefettura fosse di arrivare a 50 posti letto entro fine anno, la Caritas (nella persona del direttore, Andrea Gollini) ha preventivato di raggiungere la stessa quota già entro la fine di questo mese. A questo punto dovrebbero essere disponibili in tutto 34 posti, compresi anche quelli a Santa Vittoria.