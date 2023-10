Rubiera, denunciano occupazione abusiva della ditta. Ma l’avevano affittata senza contratto

Rubiera (Reggio Emilia), 14 ottobre 2023 – Titolari di una ditta, avevano denunciato ai carabinieri di Rubiera l’occupazione della sede della ditta da parte di una famiglia, mentre in realtà lo avevano affittato senza contratto. Per questo due uomini di 50 e 56 anni, domiciliati a Reggio, sono stati denunciati per simulazione di reati ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

I fatti contestati risalgono a fine maggio. I due responsabili dell’azienda si erano presentati in caserma a Rubiera per denunciare una presunta occupazione abusiva dello stabile da parte di un uomo e della sua famiglia che, secondo quanto dichiarato, usufruiva illegalmente delle utenze collegate all’immobile, nonostante i solleciti ad andarsene. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti. L’appartamento era occupato da un 25enne, il quale ci abitava da un paio d’anni, pagando 450 euro per affitto e utenze, ma senza avere un regolare contratto di locazione. Il giovane ha pure dimostrato la buona fede mostrando contatti e messaggi scambiati con i proprietari dell’immobile.

Da luglio, inoltre, le utenze erano state disattivate, tanto che moglie e figlia erano stati trasferiti altrove. A quel punto i due imprenditori sono stati a loro volta denunciati alla magistratura per aver simulato un reato e per il distacco delle utenze in modo arbitrario.