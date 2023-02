Rubiera dice addio a Carlo Zafferi

Addio all’ex allenatore di atletica e subagente assicurativo Carlo Zafferi (nella foto) di 71 anni. Era molto noto a Rubiera sia per quanto riguarda la sua attività di allenatore di una squadra giovanile di atletica che per quella di assicuratore per l’Unipol.

Era in pensione da qualche anno e negli ultimi tempi lottava contro una malattia che ha avuto il sopravvento. Zafferi era cresciuto nell’atletica ed era entrato come agonista nella società ‘Il Forte’, poi negli anni Settanta era diventato allenatore di un gruppo di una cinquantina di ragazzi e ragazze, fino alla prima metà degli anni Ottanta.

Fu anche il primo allenatore nella storia dell’atletica a Reggiolo. Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook.

"Il gruppo di noi ragazze di Arceto – dice Roberta Farioli, una delle giovani di allora – è stato accolto nel 1977 dalla società Cus Milano e lui era particolarmente orgoglioso di questo risultato. Carlo regalava il suo tempo libero allo sport. Lo ricordiamo con gioia perché ha avuto un ruolo importante per la nostra crescita emotiva". I funerali del 71enne si svolgeranno oggi alle 10 al cimitero di Rubiera. Lascia la moglie Maria.

