Rubiera, fiamme dal tetto in abitazione

L'incendio in via Piave a Rubiera

Rubiera (Reggio Emilia), 22 gennaio 2023 - Vigili del fuoco all’opera, in forze, per un incendio divampato in una abitazione di via Piave a Rubiera. A metà pomeriggio è scattato l’allarme per le fiamme che si notavano sul tetto in legno ventilato dell’edificio. L’immobile è stato evacuato, mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco dal comando di Reggio con il supporto di squadre anche da Modena. Con un’autoscala si è riusciti ad affrontare l’incendio anche dall’alto, cercando di isolare quanto più possibile l’area interessata dalle fiamme. Per fortuna non sembrano esserci conseguenze alle persone. Solo dopo alcune decine di minuti, le squadre del 115 sono riuscite a circoscrivere il rogo, pur se i danni strutturali restano piuttosto seri. Fino a sera sono proseguite le operazioni dei vigili del fuoco per mettere l’edificio in sicurezza e bloccare ogni possibile focolaio sulla copertura dell’abitazione.