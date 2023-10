Rubiera, giovane in auto con hashish e cocaina

Rubiera (Reggio Emilia), 20 ottobre 2023 – L’aver parcheggiato in modo anomalo la sua vettura ha attirato l’attenzione dei carabinieri di Rubiera, che in paese hanno provveduto ai controlli, identificando un 23enne residente in loco, in compagnia di un amico che lo aveva raggiunto sul posto. L’automobilista è stato trovato in possesso di oltre dodici grammi di hashish e otto grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione. Altri due bilancini sono stati rinvenuti nella sua abitazione. E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È accaduto nella tarda serata di mercoledì. Al momento del controllo, il giovane al volante è apparso piuttosto nervoso e agitato. Si è poi scoperto che quell’atteggiamento era dovuto al possesso di sostanze stupefacenti, nascoste in un pacchetto di sigarette. Trovati anche 430 euro, in denaro contante, che si ritiene possano derivare da attività di spaccio. Droga, denaro e bilancini sono stati sottoposti a sequestro.