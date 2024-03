Rubiera, giovane tradito dall'odore della droga

Rubiera (Reggio Emilia), 16 marzo 2024 – Fermato dalla polizia locale, è stato trovato privo di regolari documenti di circolazione del veicoli, mentre dalla vicina caserma dei carabinieri ci si è accorti pure di un sospetto odore di cannabinoidi. E il giovane fermato, un 25enne di origine marocchina, è stato trovato in possesso di oltre mezzo etto di hashish e un migliaio di euro di banconote di vario tipo. E in casa la perquisizione ha permesso di recuperare un chilo e mezzo di hashish, quaranta grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri di Rubiera hanno arrestato il nordafricano, domiciliato a Reggio. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri quando personale della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia informava i carabinieri di Rubiera di aver proceduto al controllo di una Fiat Punto condotta da un giovane che non possedeva regolari documenti di circolazione. L’uomo è stato condotto negli uffici della polizia locale, poi accompagnato nella caserma dei carabinieri per ulteriori controlli. L’odore di sostanze stupefacenti ha fatto scattare nuovi accertamenti, portando al rinvenimento della droga, in gran parte divisa di dosi.