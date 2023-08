Rubiera, grave operaio travolto da un muletto

Rubiera (Reggio Emilia), 11 agosto 2023 – Soccorsi mobilitati, verso le 9 di oggi, venerdi, nel magazzino di un’azienda ceramica con sede a Rubiera, in via Mascagni. Un operaio di 42 anni, residente a Correggio, è rimasto ferito dopo essere stato investito da un muletto che condotto da un collega. Sono in corso accertamenti dei carabinieri e dei tecnici della Medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria locale per cercare di ricostruire esattamente quanto accaduto. Secondo i primi rilievi, l’operaio di 42 anni è stato travolto dal muletto mentre lavorava in azienda come operatori esterno, per conto di una cooperativa, con sede a Reggio, incaricata di operazioni di messa in sicurezza della copertura del magazzino. L’operaio ferito ha riportato seri traumi da schiacciamento alla gamba. E’ stato raggiunto sul posto dall’ambulanza della Croce rossa e dal personael dell’automedica, per poi essere trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e ricoverato in prognosi riservata. Non risulta però essere in pericolo di vita. Sull’esatta dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti da parte della Medicina del lavoro.