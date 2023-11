Rubiera, in auto orologi e profumi con marchio contraffatto

Rubiera (Reggio Emilia), 23 novembre 2023 – I carabinieri di Rubiera, in uno controllo stradale alle porte del paese, hanno fermato un’autovettura condotta da un uomo di 48 anni, trovato in possesso di merce contraffatta destinata alla vendita in strada. C’erano otto orologi marca “Emporio limited”, un orologio marca “Bian smith watch" e sette confezioni di profumi di vari marchi, tutto palesemente contraffatto. Per questi motivi, con l'accusa di “introduzione per la vendita di prodotti con segni falsi”, i carabinieri hanno provveduto alla denuncia dell’uomo, residente a Secondigliano, nel Napoletano. Da subito la merce è sembrata irregolare, così come hanno confermato gli approfondimenti eseguiti poco dopo. L’uomo è risultato già gravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio. Il campano è stato portato in caserma e denunciato, mentre la merce rinvenuta è stata posta sotto sequestro.