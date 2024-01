Rubiera, nordafricano accoltellato davanti a un bar

Rubiera (Reggio Emilia), 25 gennaio 2024 – Un marocchino di 63 anni, residente a Reggio Emilia, è stato ferito con una coltellata mentre ieri sera, verso le 19, si trovava all’esterno di un bar affacciato su via Emilia Ovest a Rubiera. Secondo quanto appurato dai carabinieri della locale caserma dopo i primi accertamenti, il nordafricano trovava fuori da un esercizio pubblico, dove è stato avvicinato da un uomo, pare a lui sconosciuto, di origini nordafricane, il quale gli avrebbe chiesto una birra. Subito dopo lo avrebbe colpito alla testa sferrandogli anche un fendente all'addome con un coltello, per poi fuggire. Raggiunto da ambulanza e personale sanitario, il ferito è stato trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, ricoverato in osservazione nel reparto di Rianimazione, ma non in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Rubiera e del nucleo operativo di Reggio per ricostruire quanto accaduto. Non si esclude una specie di “regolamento di conti” o un gesto “punitivo” nei confronti del 63enne straniero.