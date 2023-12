Rubiera rende omaggio a Nilde Iotti: intitolazione della strada, lezioni e film

Domani pomeriggio, nell’anniversario della sua scomparsa, Rubiera ricorderà Nilde Iotti intitolandole una nuova strada che si trova davanti alla stazione dei carabinieri, una laterale di via Togliatti. "Alle 14.30 – dice Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera – scopriremo una targa commemorativa di questa straordinaria reggiana (partigiana e prima presidente della Camera donna) per poi recarci al vicinissimo cinema Emiro dove Elena Montecchi, che condivise con lei alcuni anni in Parlamento, terrà una lezione aperta dal titolo ‘Nilde Iotti, una donna della Repubblica’". A seguire è prevista anche la proiezione gratuita di ‘C’è ancora domani’ di e con Paola Cortellesi. "Era importante – sottolinea il primo cittadino Cavallaro – che a Rubiera ci fosse via Nilde Iotti: ricordarla non solo è un dovere, ma studiare il suo pensiero e la sua azione, così alti sul piano costituzionale, è decisamente fondamentale per il presente e per il futuro". La cerimonia d’intitolazione della via è aperta a tutti. Il programma completo dell’iniziativa di domani è riportato sul sito internet del Comune di Rubiera.

m. b.