Rubiera, ruba all'Emilia Market e viene denunciato

Rubiera (Reggio Emilia), 24 ottobre 2023 – Ha prelevato cuffie wi-fi e supporti per telefonini al negozio Emilia Market di Rubiera, per poi uscire senza pagare i prodotti, per un valore di 120 euro. Era accaduto lo scorso agosto e ora le indagini hanno portato al presunto responsabile del reato. Un uomo di 39 anni, abitante a Correggio e già destinatario di un avviso orale del Questore, è stato denunciato per furto aggravato. Scoperto l’ammanco dei prodotti non pagati, il responsabile del negozio aveva presentato denuncia ai carabinieri di Rubiera, consegnando pure le immagini della videosorveglianza, che hanno permesso di indirizzare gli accertamenti verso una pista ben precisa. I frame che immortalavano il suo volto hanno consentito di identificare il 39enne, ben conosciuto ai carabinieri di Correggio, la cittadina dove l’uomo risiede. Si tratta di un individuo già gravato da altri reati. A quel punto l’uomo è stato denunciato, in attesa del proseguimento dell’iter giudiziario, verso il processo.