Rubiera, ruba auto in riparazione davanti all'officina

Rubiera (Reggio Emilia), 28 ottobre 2023 – Ha lasciato l’auto in sosta davanti all’officina per la riparazione, con le chiavi inserite e il finestrino abbassato. Non immaginava che qualcuno avrebbe approfittato della situazione per rubare la vettura. Le indagini dei carabinieri di Rubiera, la cittadina dove è stato commesso il furto, sono risaliti a un uomo di 58 anni, residente a Correggio, che è stato denunciato alla magistratura. Il furto era avvenuto il 12 ottobre ai danni di un uomo di 33 anni, proprietario dell’auto portata in riparazione. Il mattino dopo, non trovando l’auto, il meccanico ha pensato che il proprietario l’avesse ritirata. Ma non era così. Dopo alcuni giorni, nel transitare da Correggio, il derubato ha notato la sua auto nel cortile di un’abitazione. Sono arrivati i carabinieri. L’indagato ha raccontato di essersi recato all’officina per ritirare la sua bicicletta. Avendo trovato l’officina chiusa, aver preso l’auto “in prestito”, avendola trovata aperta e con le chiavi inserite, con l’intenzione di restituirla dopo alcuni giorni.Ma non ha evitato la denuncia penale, anche per alcuni precedenti con la giustizia maturati in passato. L’auto è stata poi rimessa a disposizione del derubato.