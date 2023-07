Rubò al poliziotto Richiesta la pena

Il pm ha chiesto 1 anno e 10 mesi di condanna per il 45enne sorpreso a rubare nell’auto di un poliziotto. I fatti risalgono al 15 maggio, quando l’agente, libero dal servizio e uscito di casa per fare una passeggiata col cane, aveva notato un uomo che frugava nella sua auto in sosta. Accorgendosi di essere stato scoperto, lui ha rinchiuso la portiera e si è allontanato, mentre il derubato si è qualificato come poliziotto in borghese e gli ha chiesto di fermarsi. L’altro ha affrettato il passo lasciando cadere a terra un borsello con arnesi da scasso, per poi essee raggiunto e bloccato dall’agente: con se’ aveva un cavetto usb preso dalla macchina. Per lui, un 45enne residente in città, è scattato l’arresto per l’ipotesi di reato di rapina. Davanti al giudice Francesca Piergallini, ieri l’avvocato Tommaso Creola ha chiesto di derubricare in tentato furto e le attenuanti generiche per tenuità del fatto; ha domandato l’assoluzione per porto di oggetti atti a offendere perché erano attrezzi per rubare e non per aggredire.

