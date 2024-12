Rubò alla Despar e colpì poliziotto. Condannato

È stato condannato col rito abbreviato a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni, più una multa di 800 euro, il 23enne di origine marocchina Zohir Nhajmw, che in pieno centro si era scagliato, il 19 novembre, contro un giovane poliziotto della questura reggiana. L’agente, libero dal lavoro, stava facendo la spesa alle 18 al Despar di via Emilia San Pietro: richiamato dalle urla delle commesse, aveva inseguito un uomo uscito con una borsa piena di generi alimentari, ma senza passare dalle casse. Rincorso dal poliziotto, l’uomo aveva estratto dal sacchetto una bottiglia in vetro contenente olio e, brandendola, lo aveva minacciato: "Se non vai, via lancio la bottiglia. Ti ammazzo se non te ne vai". Per il 23enne era scattato l’arresto per rapina impropria, cioè con violenza finalizzata a trattenere la refurtiva (bottiglie d’olio e scatolette di tonno del valore di 119 euro). Ieri, durante la prosecuzione della direttissima, l’imputato, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Reggio, non si è presentato.

Il giudice Luigi Tirone (foto) non ha accolto la derubricazione a furto semplice chiesta dall’avvocato Mariarosaria Valenti, ma ha riconosciuto su domanda del difensore l’attenuante del fatto lieve per la rapina, introdotta da una sentenza di quest’anno della Corte costituzionale. Non ha disposto le generiche a causa di un arresto per furto aggravato avvenuto pochi giorni prima. A carico del 23enne ci sono anche precedenti per reati legati all’immigrazione. Durante la convalida, taveva detto di essere arrivato in Italia un anno e mezzo fa, di appoggiarsi a un dormitorio e di lavorare, non tutti i giorni, come muratore in nero. Il pm aveva domandato il divieto di dimora a Reggio, poi disposto dal giudice, mentre l’avvocato aveva rimarcato le condizioni di povertà in cui versa il giovane.

al.cod.