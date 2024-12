Rubò due anelli: ai domiciliari dopo nove anni

Hanno chiesto a un’anziana delle uova per una torta. E mentre lei cercava nel frigorifero, le sue ospiti ne hanno approfittato per rubare due anelli in oro. Fatti accaduti nel settembre 2015 a Granarolo Emilia (Bologna). Per quell’episodio è stata condannata una 40enne residente a San Martino, con la sentenza a un anno di reclusione diventata definitiva un anno fa. L’iter giudiziario è proseguito fino all’emissione dell’ordine di carcerazione, che prevede l’espiazione della pena ai domiciliari.