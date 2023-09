Rubò i soldi dalla cassa e 168 scatolette di tonno dalla pizzeria ’Napoli’: sei mesi di pena

Condannato a sei mesi, con le attenuanti generiche (pena non sospesa) il 27enne senza fissa dimora polacco Krystian Tomasz Kulis che era stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato lo scorso 26 agosto da ’Napoli in Pizzeria’ in via Eleonora Duse. Il giovane, ladro seriali di locali e centri commerciali, pluripregiudicato e con problemi di tossicodipendenza, era stato sorpreso a rubare birre, spumante, una bottiglia di Sambuca, barattoli di Nutella e persino 168 scatolette di tonno oltre a 27 euro in contanti portati via dalla cassa. Il titolare che lo ha scoperto con le mani nella marmellata nel retrobottega – dove era entrato rompendo la porta vetrata – aveva lanciato l’allarme alla questura. Una volta arrivati sul posto, gli agenti lo hanno scoperto mentre tentava di nascondersi goffamente. Poi aveva cercato la fuga a piedi, gettando due grandi buste dove nascondeva la refurtiva, ma le forze dell’ordine lo hanno acciuffato poco dopo. Durante la perquisizione personale, nella tasca dei pantaloni aveva una banconota sopra alla

quale c’era scritto a penna ’Buona fortuna – 08.12.2019’, data di

inagurazione della pizzeria. Una

prova inconfutabile della sua colpevolezza. La merce è stata poi restituita all’esercente.

Per il giovane sono così scattate le manette e l’obbligo di dimora in provincia di Reggio disposto dal giudice Francesca Piergallini. Ieri, la sentenza della stessa davanti all’avvocato difensore Gisella Mesoraca (foto) a rappresentare l’imputato assente in aula.