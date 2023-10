Rubò in un’abitazione, 33enne finisce in cella

È finito in carcere un 33enne che era stato sorpreso a rubare in un appartamento della città nel giugno 2021. L’uomo è stato infatti condannato a due anni e otto mesi di reclusione con la sentenza divenuta definitiva. Così, il tribunale ha di Reggio ha emesso l’ordine di cattura. Il provvedimento è stato eseguito dalle Volanti della polizia che hanno individuato l’extracomunitario, senza fissa dimora, in via Eritrea, in zona stazione, per poi portarlo nella casa circondariale di via Settembrini.