Rubò la bicicletta al fotografo. Incastrato dalle telecamere

Una disavventura a lieto fine grazie all’impegno investigativo della Polizia locale. Ne è stato protagonista nel 2023 Marco Moratti, fotografo del Carlino, che ieri l’ha raccontata in tribunale, chiamato a testimoniare come parte offesa per un furto da lui subito. Il presunto responsabile, poi identificato dalla polizia locale nel 51enne Giosuè Garà, gli rubò la bici nuova vicino al negozio in via Emilia San Pietro, gestito dal collega fotografo del nostro giornale Stefano Rossi. "Avevamo chiuso l’attività a fine 2022 e stavamo recuperando le nostre cose. Quel giorno, il 3 gennaio 2023, avevo lasciato la mia bici nell’androne che porta al negozio – racconta Moratti –. Mi rinchiusi il portone alle spalle, ma poi probabilmente qualche passante lo lasciò aperto e qualcuno ne approfittò". Moratti sporse denuncia alla polizia locale che avviò subito le indagini: furono visionate le telecamere, da cui si notò un uomo entrare nell’androne con una bici vecchia, che fu lasciata in loco, e poi uscire con il mezzo a due ruote del fotografo.

Ulteriori filmati ripresero il volto con maggiore nitidezza. La Polizia locale identificò il presunto responsabile nell’attuale imputato e recuperò la bici che fu restituita al fotografo una settimana dopo. Ieri è stato sentito in tribunale anche il viceispettore che seguì le indagini e ha descritto l’imputato come una "vecchia conoscenza". L’imputato, difeso dall’avvocato Federico Bertani, era stato arrestato dai carabinieri anche nel novembre 2020 dopo aver tentato il furto di una bici in via Codro. Ieri il giudice Francesca Piergallini ha rinviato il processo per verificare se l’imputato stia facendo un percorso di recupero. L’intenzione del fotografo derubato sarebbe quella di ritirare le querela se lui lo frequentasse, dando un segno concreto di voler cambiare strada.

