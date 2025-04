Rubò la borsetta, individuato dai carabinieri

Una coppia di pensionati, recatasi a fare scorta al distributore di acqua pubblica di via dello Sport a Fabbrico, lo scorso novembre era stata avvicinata da due uomini, di cui uno era uscito dall’auto per distrarre le vittime, mentre il complice riusciva a infilare le mani nell’abitacolo della vettura, portandosi via una borsetta, che era stata lasciata incustodita per il brevissimo tempo necessario a riempire d’acque le bottiglie. I ladri erano poi riusciti a fuggire. Era stata rubata anche la carta di credito, con cui era stato effettuato un prelievo di 1.500 euro in denaro contante. La coppia derubata aveva poi presentato formale denuncia in caserma. Le indagini dei carabinieri del paese, grazie anche all’analisi del sistema di videosorveglianza, hanno permesso di risalire a uno dei presunti autori del furto, il cui volto è stato riconosciuto senza dubbio dalle vittime, in una apposita seduta fotografica. Lo stesso indagato, che risulta in Italia senza fissa dimora, è stato ripreso anche durante il prelievo dei soldi al bancomat, utilizzando la carta di credito rubata.

A quel punto è scattata la denuncia dell’uomo, mentre si sta indagando per risalire al complice.